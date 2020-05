Nord : une femme retrouvée morte à Lourches, son compagnon en garde à vue

et AFP

publié le 06/05/2020 à 03:21

"Le corps a été découvert aux alentours de 13h30" et "une enquête est en cours pour déterminer les causes du décès". Confirmant une information de La Voix du Nord et l'Observateur du Valenciennois, un porte-parole de la police a indiqué mardi 5 mai qu'une femme avait été retrouvée morte à la mi-journée à proximité d'un terril de la commune de Lourches (Nord).

"Les sapeur-pompiers ont été appelés pour intervenir en assistance technique de la police" au niveau de ce terril, ont-ils indiqué à l'AFP. Selon une source proche des secours, ils ont alors "remonté un contenant à l'aide d'une corde, et constaté la présence d'un corps à l'intérieur".

Selon une autre source proche de l'enquête, il s'agit "très vraisemblablement d'un féminicide". Le compagnon de la victime, âgé de 21 ans, a été interpellé en début d'après-midi et placé en garde à vue.