Coronavirus en France : des pompiers privés de gardes à cause de leur moustache

Six pompiers ont déposé plainte pour discrimination en raison de l'apparence physique (photo d'illustration).

publié le 19/04/2020 à 20:09

Le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis) de la Moselle ne plaisante pas avec la pilosité. Un masque FFP2 ne pouvant être porté en toute sécurité sans être rasé à nu selon une note de la direction du 16 mars, plusieurs hommes du centre de secours de Metz on été sanctionnés.

Comme le relate L'Est Républicain, vingt-cinq pompiers professionnels portant une moustache ou un bouc, "même fin", ont été interdits de garde et renvoyés chez eux pour ce motif. Six d’entre eux ont déposé plainte vendredi 17 avril pour discrimination en raison de l’apparence physique.

"J’ai fait un compte rendu expliquant que j’applique parfaitement la note du 16 mars. Je respecte également la notice du constructeur de ces masques FFP2 qui stipule que les joints doivent reposer sur la peau nue", a précisé l'un d'entre eux, un autre plaignant ajoutant que "c’est le cas pour chacun de nous : nos petites moustaches sont à l’intérieur du masque, aucun poil ne dépasse !"

"Dans cette période d’urgence sanitaire, le Sdis est concentré sur le fait de porter secours à notre population en toute sécurité, non seulement pour les personnes secourues mais aussi pour les sapeurs-pompiers", a simplement fait savoir la direction, sollicitée par L'Est Républicain.