publié le 14/11/2019 à 20:39

Ses proches sont inquiets. Après la disparition d'un mineur âgé de 16 ans, la police nationale des Alpes-Maritimes a lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Anisse Sefiouna, né le 27 mars 2003, réside à Nice depuis plus d'un mois, ville où il a disparu.



Adolescent aux cheveux bruns, yeux marrons, mince, mesurant environ 1,80 mètre, il n'a aucun amis proches vivant dans le secteur. Au moment de sa disparition, il portait un survêtement noir et une doudoune noire avec de la fourrure blanche au col et au bout des manches. Il avait l'habitude d'appeler sa mère plusieurs fois par jour pour lui donner des nouvelles et n'a jamais fugué.

Dans son appel à témoins, la police nationale demande à toute personne, possédant des informations sur l'adolescent, de composer le numéro de la brigade administrative de la sûreté départementale au 04 92 17 22 46.

