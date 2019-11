Nice : une médecin dépouillée dans le quartier des Moulins

publié le 10/11/2019 à 03:07

Après une intervention dans le quartier des Moulins, à Nice, une docteure a été agressée par trois personnes, le jeudi 7 novembre. En réponse, SOS Médecins a prévenu que toutes les interventions étaient suspendues "jusqu'à nouvel ordre" dans ce quartier classé comme zone de sécurité prioritaire (ZPS).



Joëlle Martinaux, la présidente de Nice du service médical à domicile demande à ce que les interventions « soient sécurisées ». Les habitants du quartier devront, pour l’instant, contacter le 15 en cas d’urgence.

Pauline Fito, 37 ans, a été attaquée par trois individus sur les coups des 23h30, en sortant de l’immeuble de son patient. C’est alors que les agresseurs tentent de lui arracher son sac et ses bijoux. Elle essaie alors de résister mais ils la maîtrisent, pour l’empêcher de se débattre. "Je suis médecin, je suis médecin !", se met-elle alors à hurler. Les malfaiteurs se sont échappés avec sa montre, des bijoux et son sac à main.

Une police "réactive et efficace"

Deux côtes fêlées, une entorse au genou et quelques égratignures aux mains… la médecin doit effectuer des examens supplémentaires dans les prochains jours pour évaluer l’entièreté de ses blessures. Elle explique tout de même ne pas avoir été pris pour cible pour son statut professionnel. "Contrairement à ce qui avait été relaté précédemment dans la presse, je n'ai pas été rouée de coups. Je pense qu'ils étaient vraiment là pour voler mes affaires."

Elle avoue ne pas essayer de penser à l’agression malgré le fait que se faire agresser « en pleine nuit laisse des traces » et a préféré reprendre le travail ce samedi matin. Elle avait rejoint l’équipe de SOS Médecins une semaine plus tôt. Pauline Fito a ajouté que la police avait "réagi très rapidement et de manière très efficace".