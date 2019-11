Municipales 2020 : Éric Ciotti ne briguera pas la mairie de Nice

publié le 13/11/2019 à 19:41

Le député Les Républicains et ex-président du conseil départemental des Alpes-Maritimes Éric Ciotti ne briguera pas la mairie de Nice en mars prochain et devrait l'annoncer dans les prochains jours, selon les informations de RTL. L'affrontement avec le maire sortant Christian Estrosi, son frère ennemi, n'aura donc pas lieu.

En mars, Éric Ciotti n'envisageait d'être candidat qu'à la condition d'avoir le soutien des Républicains. En juillet, il avait prononcé un discours interprété comme une déclaration de candidature lors d'une soirée-meeting avec ses "amis".

"Ce soir, mes amis, nous avons balisé la route, elle n'est pas sinueuse, elle est droite. Aux Niçois de décider de l'emprunter !", a lancé l'ancien bras droit de Christian Estrosi, à la fin d'un discours de plus d'une heure pour "poser les repères" -"sécurité", "modération fiscale", "combat" contre les grandes surfaces et contre la bétonisation de la Plaine du Var-, et afficher ses valeurs -"autorité et liberté".

Quelques mois plus tard, Éric Ciotti a finalement décidé de laisser le champs libre au maire sortant, et de se concentrer sur son mandat de député.