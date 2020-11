Nantes : la rentrée d'un lycée perturbée par une dizaine d'hommes cagoulés

publié le 02/11/2020 à 19:31

Une rentrée particulière entre hommages à Samuel Paty et second confinement. Une dizaine de personnes cagoulées se sont rassemblées devant un lycée nantais, lundi 2 novembre. Elles répondaient à un appel à manifester contre les mesures liées à l'épidémie de Covid-19, diffusé sur les réseaux sociaux. "Quelques projectiles ont été lancés en direction des forces de l'ordre et du lycée sans faire de blessés et de dégradations", a expliqué la préfecture auprès de France 3.

Comme le rapporte France Bleu Loire Océan, aucun blessé n'est à déplorer après ces incidents. Les agitateurs ont tenté de bloquer les entrées du lycée ainsi que l'accès à la rue de l'établissement scolaire. L'un d'eux, un jeune homme de 18 ans, a été interpellé par les forces de l'ordre. Déjà défavorablement connu des services de police, il a été placé en garde à vue pour participation à un attroupement violent et recel de vol.

Une enquête a été ouverte alors que deux bouteilles d'acide et un sachet contenant un liquide inflammable ont été découverts sur les lieux. Le rectorat de l'académie de Nantes évoque de son côté "un événement majeur et exceptionnellement grave qui n'est pas anodin".