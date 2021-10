Mort du footballeur Emiliano Sala : l'organisateur du vol reconnu coupable de négligence

Crédit : M6 / Martin Gabriels et Eric Hervé

David Henderson, 67 ans, était jugé à Cardiff (Pays de Galles) pour imprudence ou négligence susceptible d'avoir mis en danger l'appareil dans lequel Emiliano Sala voyageait pour rejoindre le club de Cardiff City. Il a été reconnu coupable ce jeudi 28 octobre de mise en danger de l'avion dont le crash a coûté la vie au footballeur argentin en 2019.

À l'issue de plus de sept heures de délibérations, le jury populaire l'a déclaré coupable et sa peine doit être prononcée le 12 novembre. Il encourt cinq ans de prison. Il risque également deux ans de détention pour des poursuites concernant le transport d'un passager sans autorisation valide, charge pour laquelle il a plaidé coupable et donc sur laquelle le jury n'avait pas à se prononcer.

Le 21 janvier 2019, le petit avion privé à bord duquel se trouvait le joueur argentin et le pilote David Ibbotson s'était abîmé dans la Manche. L'attaquant du FC Nantes rejoignait le club de Cardiff City, où il venait d'être transféré pour 17 millions d'euros. Le corps du joueur, dont la disparition avait ému le monde du football, avait été retrouvé dans la carcasse de l'appareil, plus de deux semaines après l'accident, à 67 mètres de profondeur. Le corps du pilote, âgé de 59 ans, n'a pas été retrouvé.

Le pilote pas compétent pour voler de nuit

Selon la version développée par l'accusation pendant le procès, le prévenu devait initialement piloter l'appareil mais, en vacances à Paris avec sa femme, il avait confié le transport à David Ibbotson. Ce dernier n'avait pas de licence de pilote commercial, sa qualification pour ce type d'appareil avait expiré et il n'était pas compétent pour voler de nuit.

Dans son rapport définitif publié en mars 2020, le bureau d'enquête britannique sur les accidents aériens a estimé que le pilote avait perdu le contrôle de l'appareil lors d'une manœuvre effectuée à une vitesse trop élevée, "probablement" destinée à éviter le mauvais temps.