La soeur d'Emiliano Sala dans un état critique après une probable tentative de suicide

Nouvel épisode tragique dans la famille Sala. Plus de deux ans après la disparition du footballeur du FC Nantes Emiliano Sala dans un accident d'avion, la sœur de ce dernier, Romina, a été hospitalisée ce mardi 6 juin matin en Argentine, à l'hôpital José Maria Cullen de Santa Fe, dans un état jugé "grave" après ce qui ressemblerait à une tentative de suicide.

En effet, comme le rapporte la presse argentine relayée par RMC Sport, des traces d'une tentative de pendaison auraient été relevées lors de sa prise en charge à l’hôpital et une possible intoxication ne serait pas écartée. Retrouvée par un ami inanimée à l'aube dans sa propriété et immédiatement transférée en urgence, Romina Sala serait encore à l'heure actuelle sous assistance respiratoire et dans un état préoccupant, selon la presse locale.

Le décès tragique d'Emiliano Sala survenu au mois de janvier 2019, avait suscité beaucoup d'émois dans le monde du football mondial. Porté disparu durant deux semaines avant que les autorités ne retrouvent son corps sans vie dans l'épave de l'avion situé au nord de l'île de Guernesey dans la manche, sa sœur Romina, âgée de 29 ans aujourd'hui, s'était énormément investie avec sa mère dans les recherches. Elle lui avait d'ailleurs adressé un déchirant message d'adieux sur les réseaux sociaux.