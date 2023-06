INVITÉ RTL - Mort de Nahel : "Une nuit apocalyptique", décrit le porte-parole d'un syndicat de police

"Du jamais vu depuis 2005". Dans la nuit du 28 au 29 juin, la colère s'est de nouveau emparée des rues de Nanterre et de nombreuses autres villes de France, où de violents heurts ont éclaté entre policiers et manifestants venus protester la mort du jeune Nahel, 17 ans.

Invité de RTL, Matthieu Valet, porte-parole du Syndicat Indépendant des Commissaires de Police, était présent sur le terrain dans le Val-de-Marne et décrit "une nuit apocalyptique". Des bâtiments et du mobilier urbain ont été détruits, des coups ont été échangés et les policiers auraient été la "cible" de mortiers et de cocktails Molotov, selon Matthieu Valet, qui estime que les émeutiers "voulaient faire tomber nos collègues".

"Ça a été une nuit terrible sur l'ensemble du territoire national. Avec évidemment un bilan qui sera consolidé mais qui, d'ores et déjà, rappelle ceux des émeutes de 2005", souligne-t-il en faisant référence aux éclats de violences ayant eu lieu dans la banlieue parisienne après le décès de deux adolescents, Zyed et Bouna, après un contrôle de police.

"Sur la Seine-Saint-Denis, tous les policiers sont unanimes : depuis les émeutes de 2005, ils n'avaient jamais vécu une nuit aussi intense, aussi rude et aussi apocalyptique", insiste le porte-parole du syndicat policier.

Selon lui, la présomption d'innocence des policiers mis en cause, notamment suite à la diffusion d'une vidéo montrant les circonstances du drame, ainsi que le calme devraient être de mise. "Je considère que ces émeutes organisées n'ont rien à voir avec ceux qui veulent mener un combat pour la vérité judiciaire"

Pour honorer la mémoire de son fils, la mère de Nahel appelle à ce qu'une marche blanche ait lieu à Nanterre ce jeudi 29 juin. Matthieu Valet se dit "très inquiet" pour le déroulement de cet évènement qu'il estime être "très désorganisé" car aucun parcours n'aurait été établi en amont.

