VIDÉO - Jeune tué à Nanterre : des heurts et des voitures incendiées à Toulouse

La tension reste vive mercredi soir dans deux quartiers de Toulouse, après la mort du jeune Nahel, tué mardi par un policier. Des heurts ont éclaté en début de soirée dans les quartier du Mirail et de la Reynerie, selon un journaliste de RTL présent sur place. Plusieurs véhicules ont été incendiés et des barricades ont été érigées au Mirail, tandis que des policiers et pompiers ont reçus des jets de projectiles, selon une source policière citée par l'AFP.

Le poste de police de Bagatelle, dans le grand Mirail, a été la cible d'une attaque. D'épaisses fumées noires se dégageaient de la zone, en raison notamment de véhicules en feu, comme a pu le filmer notre correspondant. Le secteur était survolé en début de soirée par un hélicoptère de la gendarmerie. Dans le quartier de la Reynerie, des barricades ont été érigées et des voitures également incendiées.



Des heurts à Toulouse après la mort du jeune Nahel. Crédit : Patrick Tejero/RTL

Des heurts sporadiques ont également été constatés à Lille ainsi qu'à à Viry-Châtillon, où un groupe de personnes a mis le feu à un bus après avoir fait descendre les passagers.

Ces violences urbaines interviennent au lendemain de la mort de Nahel, un adolescent tué par le tir à bout portant d'un policier. Ce motard soupçonné du tir mortel, âgé de 38 ans, est interrogé par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) dans le cadre de l'enquête pour homicide volontaire ouverte par le parquet de Nanterre.

