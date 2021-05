publié le 04/05/2021 à 07:37

Alors que le procès de Nordahl Lelandais pour le meurtre d'Arthur Noyer a débuté lundi 3 mai à Chambéry, on tentera de comprendre aujourd'hui ce qu'il s'est passé dans la nuit du 11 au 12 avril 2017, la nuit de la disparition du caporal Arthur Noyer. Nordahl Lelandais a reconnu l'avoir pris en stop puis avoir tué accidentellement le jeune homme lors d'une dispute. Mais les parents de la victime ne croient pas en cette version. Ce qui a donné lieu hier à des échanges chargés en émotion dans la salle du tribunal.

La mère de Nordahl Lelandais est à la barre. Maître Boulloud, l'avocat des parents d'Arthur Noyer, la supplie : "Pourriez-vous demander une dernière fois à votre fils Nordahl, de dire la vérité sur ce qu'il s'est passé ?". Christiane Lelandais se tourne alors vers le box : "Je te demande Nordahl de dire toute la vérité, rien que la vérité pour les parents d'Arthur". Nordahl Lelandais se lève et lance : " Je t'assure maman je vais le faire. J'imagine la peine des parents d'Arthur, de son frère. Je leur présente mes excuses".

On pense alors que Nordahl Lelandais va craquer, mais il se reprend et déclare : "Je le redis, je n'ai pas voulu donner la mort à Arthur Noyer". L'avocat des parents du caporal ne cache pas son amertume et a déclaré : "La maman n'a pas réussi à convaincre son fils de dire le reste de vérité qui manque, en tout cas de libérer sa conscience. Il y a encore du travail à faire. Donc c'est quelqu'un qui ne dira pas la vérité. C'est quelqu'un qui continuera à rester camper droit dans ses bottes et on va essayer de travailler encore un peu plus demain et après-demain, de manière à le faire changer d'avis. Il ne faut jamais désespérer".

