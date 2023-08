Mordu par une vipère des sables, cet enfant s'en sort in extremis

Thibault a été sauvé in extremis. Ce garçon de 6 ans a frôlé la mort après s’être fait mordre par une vipère des sables. Aussi appelée vipère du désert, cette dernière est reconnue comme étant très venimeuse. C'est lors d'une promenade en Croatie que la famille du petit garçon a été surprise de croiser le chemin d'une des espèces les plus dangereuses d’Europe, rapporte RTL Info.

Originaires de Belgique, ces touristes profitaient d'un parc naturel avant d'entendre leur fils crier. Ce dernier avait ramassé une branche dans une rivière sans avoir remarqué la vipère venimeuse dessus. "Moi, je ne l’ai pas vu, mais ma femme a pu voir le serpent, gueule grande ouverte, les crochets bien visibles. J’ai compris que c’était grave", a confié le père de famille, au média belge.

Le garçonnet ayant été mordu à la main, ses parents ont eu le réflexe de photographier la plaie et de rapidement appeler les secours. Problème de taille : ils n'avaient pas de réseau téléphonique ! La seule solution était de ramener au plus vite leur fils au poste de secours le plus proche, à 45 minutes à pied de l'endroit de l'incident. Une fois sur place, le petit garçon a immédiatement été conduit à l’hôpital où il recevra "un antidote, in extremis", indique RTL info, "le venin a été stoppé juste avant d’atteindre son cœur", précise le média belge.

Depuis, Thibault se rétablit et espère rentrer en Belgique avec sa famille dans les jours qui arrivent.

Les vipères présentes en France

De nombreuses espèces de vipères dangereuses sont présentes en France. Il est possible de croiser la vipère aspic, la vipère Péliade, la vipère d'Orsini sans oublier la vipère des Pyrénées. Bien que le risque de mortalité reste extrêmement faible, il est fortement conseillé de porter des chaussettes avec des chaussures montantes lors de vos balades, tout en tapant le sol avec un bâton. En cas de morsure, vous devez recevoir une injection d'anti-venin, dans les plus brefs délais.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info