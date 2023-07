Incendies en Grèce : "C’est la première fois que j’ai eu peur pour nos vies", témoigne une touriste française évacuée

Ce sont des images impressionnantes, celles des flammes qui ravagent ce dimanche encore l'île grecque de Rhodes. 30.000 personnes ont été mises à l'abri, 2.000 évacuées de l'île, dont beaucoup de touristes. Parmi eux, Magali, une Française qui était en vacances à Rhodes avec sa famille. Samedi 22 juillet, elle a dû fuir son hôtel et a eu peur pour sa vie.

"À 13h, les premiers touristes ont commencé à descendre vers la plage parce qu'ils voyaient les flammes par la fenêtre des chambres qui étaient les plus haut placées. On était au restaurant en train de manger, ils ont évacué le restaurant. Sauf qu'en arrivant à la plage, on a vu une fumée énorme. En fait, en 15 minutes, ça avait pris des proportions dingues", témoigne-t-elle sur RTL. .

"On a marché pendant 3h30 en sachant qu'on était des milliers, les uns derrière les autres. On s'est rendu compte que le feu allait plus vite que nous. Donc on s'est retrouvés à côté des flammes, à quelques mètres, avec une chaleur épouvantable", poursuit Magali.



Ce que j'ai vécu ici, je pense qu'on va tous avoir du mal à l'encaisser Magali, touriste française sur l'île de Rhodes en Grèce

"On a mouillé nos serviettes dans les piscines des gens qui avaient ouvert leur maison. On s'est couvert le corps avec les serviettes, on s'est couvert la bouche avec les serviettes pour ne pas commencer à suffoquer et on a avancé. Moi, j'ai une petite fille de huit ans et surtout, je ne voulais pas qu'elle voit ce qui se passe. Il ne fallait pas qu'on ait peur pour elle. On a été dans un premier hôtel, où on nous a parqués pendant 4h", raconte-t-elle.

"Ce que j'ai vécu ici, je pense qu'on va tous avoir du mal à l'encaisser. Je crois qu'on ne réalise encore pas trop. C'est la première fois que j'ai eu peur pour nos vies parce que j'ai vraiment cru qu'on allait rester là et qu'on n'y arriverait pas", ajoute la mère de famille, en sanglots.

Karine, une autre touriste française encore coincée dans un hôtel sur l'île de Rhodes, nous a fait parvenir cette vidéo prise samedi, juste avant de partir pour une marche de 3h, poursuivie par les flammes.