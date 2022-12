Un serpent retrouvé dans le conduit d’aération d’un appartement de Nîmes

Voilà une surprise de Noël inattendue ! Les sapeurs-pompiers du Gard ont retrouvé, lundi 26 décembre, un python d'environ un mètre, coincé dans un conduit d'aération à Nîmes. Disparu depuis le 15 décembre, le serpent était situé au septième étage d'un immeuble. L'unité spécialisée en intervention animale du centre de secours de Saint-Gilles, dans le Gard, a été chargée de l'opération.

En France, il est possible de détenir un serpent chez soi. Cependant, la détention d'un python dont la taille adulte est égale ou supérieure à trois mètres est soumise à autorisation préalable et à un certificat de capacité d’entretien. "C'est le cas pour la majorité des reptiles", rappelle service-public.fr. De plus, avoir un animal non domestique à la maison requiert des installations et des équipements adaptés aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux.

Que faire quand on trouve un serpent chez soi ? En France, dans certains départements, il existe le réseau SOS Serpent. Constitué de bénévoles, il peut agir en cas de risque. Il est aussi possible d'appeler les secours. Dans ce cas précis, les pompiers sont intervenus.

