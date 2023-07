La cohabitation enfants-animaux pendant les grandes vacances

Un chien et un chat (illustration)

Je pense à tous les grands parents qui nous écoutent ce matin et qui vont accueillir leurs petits-enfants cet été, qui en sont ravis mais ces boules d’énergie vont venir bousculer leur quotidien plutôt calme, et aussi celui du chien ou du chat de la maison.

Une récente publication fait été d'une recrudescence des morsures en été. Les activités de plein air, l'excitation, la chaleur ... sont des facteurs favorisants. Les enfants qui courent dans le jardin et qui crient devant le chien peuvent réveiller l’instinct de prédation ou entraîner une agression par irritation.

Rappelons que dans quasi 80% des cas, le chien en cause dans les cas de morsures est un chien connu des enfants et dans 70% des cas, il n’avait jamais mordu avant ! Mais dans plus de 3 cas sur 4, il n’y avait pas d’adulte pour surveiller.

Apprendre aux enfants à reconnaître l'état d'esprit du chien

Il faut apprendre aux enfants à décrypter le langage corporel d'un chien, car 60% d’entre eux se méprennent sur les intentions du chien. Un chien qui montre les dents ne sourit pas ! Et inversement, un chien qui aboie, qui est excité, qui allonge ses pattes avant avec le train arrière relevé, c’est une attitude un peu brutale qui peut effrayer l’enfant alors que c’est un appel au jeu.

Un chien recroquevillé sur lui-même n’est pas calme mais peut-être stressé, en panique, et si l’enfant se présente devant lui, l’acculant parfois dans un coin, le chien, pris en défaut, va mordre pour échapper à cette situation d’inconfort.

Savoir bien se comporter face à un chien ou à un chat

Voici des petites règles à inculquer aux jeunes enfants

- Si un chien est trop envahissant : faire l’arbre !

- Se mettre en boule si on vient de tomber du vélo ou trébucher

- Ne pas courir après un chien ou vers lui surtout s’il fuit.

- Ne pas déranger un chien qui dort ou qui mange.

- Ne pas partir en courant, en paniquant, en criant, car cela réveille l'instinct de prédation

- Si vous réprimandez vos enfants, ou petits enfants, attention aussi car le chien pourrait s’en retrouver sensibiliser et considérer l’enfant comme un potentiel danger.

- Si vous avez un chien un peu âgé, attention que les caresses, les sollicitations des enfants ne réveillent pas les douleurs de l’animal, morsure par douleur.

- Pour les chats, idem, ne pas le déranger, ne pas le poursuivre, ne pas le porter, laisser le chat être à l’initiative des interactions. Caresser la tête et le dos mais pas le ventre. Ne pas jouer avec ses mains mais tjs avec des objets.

Finalement, la cohabitation animaux-enfants devrait apprendre à ces derniers à adopter un temps calme à côté de l’animal.



