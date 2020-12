Morbihan : un jeune homme torturé et brûlé lors d'une soirée alcoolisée

publié le 24/12/2020 à 13:37

C'est une soirée sordide qui s'est tenue en plein confinement, dans un appartement du centre de Ploërmel (Morbihan), le 12 décembre dernier. Huit jeunes célébraient un anniversaire en dépit des règles du confinement alors en vigueur. Mais le pire était à venir : très alcoolisés, les participants ont pris pour cible un des invités, lui faisant endurer plusieurs sévices.

Le jeune homme âgé de 20 ans est déshabillé, brûlé puis flagellé pendant une heure, raconte France Bleu Armorique. Contactés par des témoins, les gendarmes se sont rendus sur place et ont arrêté tous les participants, sauf la victime des tortures, hospitalisée.

Une enquête confiée au parquet de Lorient est en cours, et quatre personnes sont mises en cause : deux jeunes hommes et deux jeunes femmes, dont une mineure. Ils sont actuellement placés pour deux d'entre eux en détention provisoire, les deux autres sous contrôle judiciaire.