Infirmière disparue dans le Tarn : 500 à 1.000 personnes mobilisées pour la retrouver

publié le 23/12/2020 à 16:30

Entre 500 et un millier personnes ont participé ce mercredi 23 décembre à une grande battue autour de Cagnac-les-Mines, aux côtés des gendarmes du Tarn, pour tenter de retrouver Delphine Jubillard. Cette jeune mère de famille de 33 ans a disparu depuis maintenant une semaine, partie à pied de son domicile au beau milieu de la nuit, selon son mari.

Ce 23 décembre au matin, les gendarmes ont été surpris de voir arriver autant de volontaires, créant même un embouteillage dans le village. “Je vous demande d’être très vigilants, de ne pas hésiter à soulever les branches, les feuilles, regarder dans les buissons, signaler tout indice, tout objet, tout ce que vous trouverez", a expliqué une gendarme aux volontaires réunis dans le stade.

Parmi eux, Gina a fait une heure de route pour venir : “Avec une copine on s’est donné rendez-vous et on a dit qu’on allait aider, c’est important d’être solidaires pour la retrouver.” Quinze groupes de 50 personnes ont été formés et ont dû fouiller des secteurs de forêt très difficiles d’accès, couverts de feuilles mortes, “un zone très escarpée" selon un habitué du coin. Une cinquantaine de gendarmes encadrent l’opération, qui doit être renouvelée dans l'après-midi.