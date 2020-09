Montpellier : une femme poignardée sur un quai de tramway, le suspect en fuite

publié le 29/09/2020 à 02:23

La victime souffre de blessures aux bras et à la cuisse. Ce lundi 28 septembre, une femme a été agressée que le quai d'un tramway à Montpellier. Son agresseur lui a asséné plusieurs coups de couteau et a pris la fuite. Selon une source proche du dossier, il y aurait eu un différend au sujet de stupéfiants.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 9h30 lundi matin. Une commerçante à proximité, interrogée par le quotidien régional Midi Libre, raconte avoir assisté à une querelle entre deux femmes et un homme dans son établissement. "Je venais juste d'ouvrir mes portes, je n'ai pas compris ce qu'il se passait. (...) Je pense qu'ils étaient en train de s'engueuler, j'ai eu peur et je leur ai dit de quitter mon commerce," a-t-elle confié, sans voir qu'une des femmes était blessée.

La victime, saignant abondamment, s'est finalement dirigée dans une boulangerie, en attendant l'arrivée des pompiers. Selon la responsable, il y avait du sang partout. "On l'a immédiatement couchée au sol et on lui a arraché ses vêtements pour stopper les hémorragies. C'est extrêmement choquant," a rapporté le quotidien régional. "Elle nous a juste dit qu'elle s'était fait agresser dans le tram," avant que des pompiers viennent la prendre en charge.

Le suspect en fuite

Selon les première investigations, la police fait état d'une dispute entre deux femmes. Des témoins ont raconté qu'un homme a ensuite traversé les voies du tramway pour se jeter sur la victime, lui donnant plusieurs coups de couteau. Une enquête de voisinage est en cours. L'analyse des vidéo surveillances devrait permettre aux enquêteurs d'identifier l'auteur, toujours en fuite.