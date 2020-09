Reims : expédition punitive en plein match de foot, les clubs portent plainte

publié le 28/09/2020 à 23:08

Des dizaines d’individus armés de battes de Baseball et de haches ont déferlé sur un terrain de foot, samedi 26 septembre, à Reims. À la suite de cette expédition punitive qui visait des jeunes joueurs du club de La Neuvillette-Jamin, trois personnes ont été hospitalisées. Un déferlement de violences inouï.

Lors de la rencontre entre les clubs de Taissy et La Neuvillette-Jamin, Thomas félicite ses joueurs âgés de 15 et 16 ans au coup de sifflet final et les invite à se changer. Mais de l’autre côté du stade, il comprend très vite que le terrain est pris d'assaut par "plusieurs individus cagoulés et armés de haches et de barres de fer". "Ils sont rentrés sur le terrain en enfonçant un grillage. Les footballeurs ont pris peur : on a essayé de s’enfuir, ne pouvant pas assurer leur sécurité", détaille Thomas, l'entraîneur du club.

"On a enfoncé des grillages, essayé de cacher les joueurs ou de les faire embarquer dans des voitures en attendant que la police arrive", ajoute-t-il. Une véritable scène de panique : quelques footballeurs s’enfuient dans les ruelles de la ville voisine, d’autres dans des champs : "j’ai eu peur pour mes joueurs", explique l'entraîneur.

Trois joueurs sont hospitalisés, notamment pour des coupures au bras et pour une suspicion de commotion cérébrale. Ils sont depuis sortis de l’hôpital : leur éducateur Mathieu rapporte l’état de choc des adolescents. "C’est très violent et impressionnant : il est important de pouvoir les rassurer, car il s'agit une situation qu’on n’a jamais vécue", explique-t-il.

Les clubs de Taissy et Neuvillette-Jamin ont porté plainte et les joueurs devraient être entendus par la police, mardi 29 septembre. Un appel à témoins a été lancé par les forces de l'ordre alors que plusieurs gardes à vue ont d’ores et déjà été menées pendant le week-end.