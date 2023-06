Vingt ans après la disparition d'Estelle Mouzin, Monique Olivier a été renvoyée vendredi devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. L'ex-femme de Michel Fourniret doit être jugée pour complicité dans trois affaires, notamment dans l'enlèvement de cette petite fille de 9 ans en 2003. Son procès, dont la date n'a pas été arrêtée mais qui pourrait avoir lieu avant la fin de l'année, sera le premier du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux "cold cases", ces affaires non élucidées. Le père d'Estelle Mouzin, interrogé par RTL, s'est félicité d'une décision qu'il attendait de longue date.

"C'est le cours normal des choses. On aurait aimé que ça arrive beaucoup plus vite et que l'autre accusé (Michel Fourniret, ndlr) soit présent, mais ce n'est pas possible en raison de son décès (en 2021, ndlr). On va faire avec Monique Olivier, je pense qu'on va pouvoir démontrer qu'elle est profondément impliquée dans ces faits criminels", a assuré Eric Mouzin.

"La justice va pouvoir finaliser son travail"

Le père de la petite Estelle a également estimé que "la démonstration de l'accusation est extrêmement précise, complète, détaillée et circonstanciée." Monique Olivier sera aussi jugée pour complicité dans l'enlèvement, le viol et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988 et de Joanna Parrish en 1990. "Tout se met en place, la justice va pouvoir finaliser son travail", a conclu Eric Mouzin.

En avril 2021, Monique Olivier avait reconnu pour la première fois un rôle dans la séquestration d'Estelle, précisant avoir accompagné Michel Fourniret près du bois d'Issancourt-et-Rumel, dans les Ardennes, pour enfouir le corps de la fillette. Depuis juin 2020, une dizaine de campagnes de fouilles ont été organisées dans les Ardennes pour retrouver la dépouille d'Estelle Mouzin. Sans résultats jusqu'ici.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info