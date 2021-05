publié le 11/05/2021 à 08:15

Corinne Herrmann avocate de quatre familles de victimes présumées de Michel Fourniret est l'invitée de RTL ce mardi, au lendemain de la mort du tueur en série à l'âge de 79 ans. Ce qui domine chez l'avocate, représentante de la famille d'Estelle Mouzin, c'est "un sentiment d'inachevé pour les affaires à venir, pour les familles qui attendaient une réponse. Un sentiment de combat encore parce que le combat change mais il est toujours là. Il va falloir le mener d'une autre façon, se réadapter", souligne-elle.



En plus d'Estelle Mouzin, Corinne Herrmann représente également les familles des victimes Joanna Parrish et Marie-Angèle Domèce. "Pour les trois dossiers on connait la vérité. Maintenant c'est à la justice de la dire et de la confirmer. Lui ne sera pas jugé mais la particularité de ces affaires c'est que c'était un couple de criminels", dit-elle. "On a encore une partie de la vérité", avec Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret.

Selon l'avocate, la mort du tueur "va changer son attitude, sa psychologie. Le binôme n'est plus là, elle donnait des détails mais se reposait toujours sur lui pour la localisation des corps. Aujourd'hui elle est en première ligne, il va falloir qu'elle parle. Cette mort peut lui permettre de parler comme de la faire taire".

"On a perdu quasiment 18 ans dans cette affaire. Depuis le départ on connaissait l'existence de Michel Fourniret puisqu'il a été arrêté 6 mois après la disparition d'Estelle pour d'autres faits. Ça n'est qu'il y a 3 ans que le dossier a vraiment démarré", déplore Corinne Herrmann.