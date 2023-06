Affaire Estelle Mouzin : Monique Olivier renvoyée aux assises

La juge d'instruction du pôle "cold cases" de Nanterre a demandé, vendredi 23 juin, le renvoi de Monique Olivier, ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine pour complicité dans l'enlèvement d'Estelle Mouzin en 2003, ainsi que dans l'enlèvement et le meurtre de Marie-Angèle Domèce en 1988 et de Joanna Parrish en 1990, a indiqué le parquet de Nanterre à l'AFP.



Depuis la mort de Michel Fourniret en 2021, Monique Olivier est la seule personne mise en cause dans ces trois dossiers. Son procès, dont la date n'a pas été encore arrêtée, sera le premier du pôle du tribunal judiciaire de Nanterre dédié aux affaires non élucidées.

Plus d'informations à suivre...



