Michel Lambin : tueur à gages ou tueur en série ?

Michel lambin, berger et tueur à gage

et Marie Bossard

publié le 18/02/2021 à 21:05

En 2003, Jean-Yves Guerrée est libre après 10 ans de prison. Il retourne sur la Côte d'Azur et continue de traficoter avec la pègre locale. C'est comme cela qu'il a pris contact avec le très discret Michel Lambin, berger de Caussols, sur les hauteurs de Grasse. Ce dernier dirige la ferme du Bayou avec sa compagne, Nicole Rossi. Un lieu retiré semé de bâtiments vides, un troupeau composé de moutons, ânes, cochons et poules.

Une occupation tranquille qui cache des activités beaucoup plus tortueuses. Michel Lambin est un homme de main du milieu et la ferme du Bayou peut servir de planque. Jean-Yves Guerrée retrouve Lambin pour monter une évasion par hélicoptère de deux ou trois repris de justice. Pour cela, ils doivent se partager 28.000 euros, mais à partir du 17 juillet 2004 il ne donne plus aucun signe de vie.

Les enquêteurs se tournent vers Michel Lambin, qui ignore encore qu'il suscite la curiosité. Dans les mois qui suivent il se retrouve en garde à vue et une perquisition est réalisée dans son domaine agricole. Au mois de novembre 2005, la ford Escort du disparu est retrouvée dans le Bayou. Quelques jours plus tard, son corps est exhumé d'un trou de 80 centimètres.

Les policiers vont continuer à s'intéresser au parcours de Michel Lambin. Ils vont explorer tout une série de cold case, interroger sa compagne Nicole Rossi et découvrir que son ombre plane sur neuf autres affaires. Michel Lambin est-il un tueur en série ?

Nos invités

Didier Chalumeau, ancien journaliste de Nice-Matin

Fabio Mitchelli, auteur du roman Le Loup dans la bergerie aux éditions Robert Laffont collection La bête noire.

Soumettre une affaire

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jean-Alphonse Richard. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.