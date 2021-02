Les morts du col Dyatlov, 62 ans d'énigme

et Marie Bossard

publié le 04/02/2021 à 19:42

Le 23 janvier 1959, dix étudiants de l'institut polytechnique de Lekaterinburg, dans l'Oural se préparent pour un projet longuement préparé : une randonnée à pied sur un versant du Kholat Syakl, une montagne d'environ 1000 mètres surnommée "la montagne des morts". L'expédition de 14 jours est organisé par un étudiant de 23 ans, Igor Dyatlov. Le groupe est composé de huit garçons et deux filles, tous jeunes et en excellente condition physique. L'ascension commencera les 27 et 28 janvier.

Le 28 janvier, l'un des membres de l'expédition tombe malade. Il va rester dans un village de la vallée où il sera soigné. Il ne reverra plus jamais ses camarades qui eux repartent vers les contreforts de la montagne des morts. Les étudiants progressent selon les objectifs qu'ils s'étaient fixés, mais les conditions météorologiques se gâtent.

Le 2 février, ils prennent une décision étrange et décident de dormir sur la pente de la montagne alors qu'ils avaient le temps d'aller à l'abri dans une forêt toute proche. Personne ne sortira vivant de cette nuit. Avalanche ? Folie passagère ? Accident nucléaire ? Assassinat par une tribu ? Les théories vont se multiplier pour expliquer le plus grand mystère criminel de la Russie.

Nos invités

Philippe Comte, maître de conférences de langue et civilisation russes à la Sorbonne

Johan Gaume, chercheur à l'EPFL, Ecole polytechnique fédérale à Lausanne

