Caroline Dickinson : le meurtre de l'auberge de jeunesse

et Marie Bossard

publié le 25/01/2021 à 21:05

Le 18 juillet 1996 au matin, l'une des adolescentes anglaises qui logent depuis quatre jours à l'auberge de jeunesse de Pleine-Fougères (Ille et Vilaine) alerte un des accompagnateurs. L'une de ses copines, Caroline, ne s'est pas réveillée et elle ne bouge plus dans son sac de couchage. Un médecin est appelé pour examiner Caroline.

Il informe l'employée de l'auberge qui l'accompagne qu'il est inutile d'appeler les secours, mais qu'il faut immédiatement prévenir la gendarmerie. L'adolescente britannique est morte étouffée. L'équipe de techniciens de l'identification criminelle est vite mobilisée sur les lieux et effectue des prélèvements. De gros moyens sont aussitôt mis en place et quarante gendarmes sont mobilisés.

La victime s'appelle Caroline Dickinson, une britannique âgée de 13 ans. Elle est en voyage scolaire avec quarante autres adolescents. La veille de sa mort, tout le monde a dîné à 19h30 et tout le monde était au lit à 23h. Les copines de Caroline affirment n'avoir rien entendu au cours de la nuit et précise qu'avec la chaleur de cette nuit d'été, elles avaient laissé la fenêtre ouverte.

Les résultats de l'autopsie indiquent que Caroline a été violée. Elle a été étouffée avec un bâillon posé sur sa bouche. L'heure du décès est établie entre 4h30 et 4h45 du matin. Plusieurs témoins affirment avoir vu un homme cette nuit-là. Rapidement, la piste d'un meurtre par un rodeur va s'imposer.

Nos invités

Renaud Van Ruymbeke, ancien juge d'instruction qui a instruit l'affaire de 1997 à 2000 et auteur de "Mémoires d'un juge trop indépendant" aux éditions Tallandier

Michel Tanneau, journaliste Ouest-France et co-auteur du livre "L'affaire Dickinson" aux éditions Apogée

