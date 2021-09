L'affaire Laurent Ségalat : quand la justice doute

Le 9 janvier 2010, à 21h16, le central des secours du canton de Vaud reçoit un appel sur le numéro des urgences. Un homme explique qu'il a trouvé sa belle-mère "en bas des escaliers, dans une flaque de sang". Il décline son identité : Laurent Ségalat. L'opératrice dit avoir trouvé l'homme bizarre au téléphone et prévient donc la gendarmerie en plus du médecin.

Lorsque le médecin arrive dans la maison familial des Ségalat, un corps de femme recouvert d'une couverture est allongé dans une petite pièce qui sert de bibliothèque. Le corps a été déplacé, il y a des projections de sang sur les murs et sur le sol. Un deuxième médecin est sceptique à propos d'une simple chute et demande une autopsie.

Laurent Ségalat explique être arrivé au domicile aux alentours de 19h30 et avoir trouvé Catherine, sa belle-mère, agonisante et baignant dans une flaque de sang au pied de l'escalier. Il a voulu la ranimer et a prodigué des massages cardiaques et du bouche à bouche pendant 1 heure. Quand les secouristes lui demandent pourquoi il n'a pas prévenu les secours immédiatement, il dira qu'il voulait sauver sa belle-mère et qu'en tant que français il ne connaît pas le numéro d'urgence.

Nos invités

Arnaud Bédat, journaliste en Suisse

Maitre Gilles-Jean Portejoie, avocat de Laurent Ségalat