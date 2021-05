publié le 08/05/2021 à 14:05

Le complice du jeune homme interpellé est toujours en fuite. Les habitants de Mérignac, en Gironde, ont été témoins d'une nouvelle scène atroce, vendredi 8 mai. Sur le parking d'un magasin Décathlon, deux hommes âgés de 35 et 58 ans se font renverser par un véhicule, qui finit sa course contre un arbre.

L'accident ne s'arrête pas là, le conducteur sort du véhicule et s'attaque à l'une des deux victimes, fraîchement renversée, à coup de pied, de poing et de barre de fer, selon les informations de Sud Ouest. Le quinquagénaire se retrouve au sol dans un état grave et le conducteur prend la fuite à bord d'un TGV en direction de Paris. Quelques heures plus tard, il est rattrapé par la police parisienne. Une autre personne se trouvait dans la voiture avec lui au moment des faits, elle demeure introuvable.

Placé en garde à vue, le jeune homme d'une vingtaine d'années reconnait les faits et admet qu'il voulait aider sa mère à "se sortir d'une relation houleuse avec la victime", relate le quotidien régional. La voiture accidentée était louée au nom de la mère du suspect. Une information judiciaire est ouverte pour "tentative d'assassinat".