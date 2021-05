Policier tué à Avignon : où en est la traque du suspect en fuite ?

publié le 07/05/2021 à 21:40

48 heures après la mort d'un policier en plein coeur d'Avignon, la traque se poursuit. D'importants moyens sont toujours déployés ce soir. Des dizaines d'enquêteurs, de la PJ essentiellement, sont mobilisés et venus en renfort de Montpellier, Marseille et Nîmes pour soutenir leurs collègues d'Avignon.

La police scientifique de Lyon travaille sur les douilles retrouvées sur la scène de crime à la recherche d'empreintes ou de traces ADN. Des riverains, sur un large périmètre, ont déjà été entendus. Les vidéos de caméra de surveillance de la ville ont été décortiquées pour tracer le parcours des fuyards et peut-être obtenir des images exploitables de leurs visages et des vêtements qu'ils portaient.

Les policiers comptent également sur les informations que pourraient leur fournir la toxicomane en garde à vue, témoin de la fusillade, et qui venait d'acheter du cannabis aux deux dealers. Toutes ces investigations devraient permettre l'identification rapide du tireur et de son complice. Il faudra alors déterminer leur point de chute avec certitude, et faire intervenir les forces d'élite de la BRI et du RAID pour procéder aux interpellations à risque des individus, dont l'un des deux n'a pas hésité à tuer de sang-froid à bout portant Éric Masson, un agent de police de 36 ans.