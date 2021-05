Paris : pourquoi le quartier de Stalingrad est au cœur d'une polémique

publié le 04/05/2021 à 22:35

Des scènes qui détonnent en plein milieu de la capitale. Dans les nuits de vendredi à samedi 1er mai et samedi à dimanche, des vendeurs et consommateurs de crack réunis avenue de Flandre, qui se situe dans le quartier de Stalingrad dans le XIXème arrondissement de Paris, ont été pris pour cibles par des riverains. Des faits qui alimentent depuis le débat politique.

Les habitants du quartier auraient visé les dealers et toxicomanes avec des projectiles, notamment des mortiers, selon une source policière à BFM Paris. Ceux-ci ne supporteraient plus le bruit lié à leur présence et le manque d'action pour rendre le quartier plus calme.

"Jusqu’où laisserez-vous faire (Gérald Darmanin, préfecture de police, Olivier Véran, ndlr) ? Démanteler la Colline de Stalingrad/Flandre/Éole, sanctuaire national du crack, est la seule issue pour reprendre le contrôle de la situation !", a écrit sur Twitter François Dagnaud, maire du XIXème arrondissement de Paris.



Des scènes et une impasse également dénoncées par Rachida Dati dans un tweet. La maire LR du VIIème arrondissement de la capitale pointe notamment du doigt l'inaction d'Anne Hidalgo. "#Stalingrad devenu une zone de guérilla urbaine. Aucune réaction d'Anne #Hidalgo. Le Préfet de police doit pallier à ces carences. #Paris, des territoires abandonnés ! Je demande depuis des mois une police municipale armée en soutien de la police nationale." "Des parisiens obligés de s’autodéfendre pour espérer une vie normale. Voilà le bilan de la maire de Paris, des quartiers entiers qui sont des zones de non droit", a-t-elle ajouté.

Des parisiens obligés de s’autodefendre pour espérer une vie normale. Voilà le bilan de la maire de Paris, des quartiers entiers qui sont des zones de non droit.pic.twitter.com/tXoeXhBWF7 — Rachida Dati ن (@datirachida) May 3, 2021