Marne : une mère et sa fille de 9 ans tuées par balle, le père en garde à vue

Drame dans le nord-est de la France. Une fillette et une femme, sa mère selon les premiers éléments de l'enquête, ont été tuées par balle lundi 4 avril dans la Marne, a indiqué le parquet, ajoutant avoir placé en garde à vue un homme, vraisemblablement le père. Ce dernier est soupçonné d'être l'auteur des coups de feu mortel.

Elles ont été abattues dans une caravane près de Loisy-sur-Marne, alors que des policiers s'apprêtaient à interpeller un couple. Ils étaient recherchés pour avoir enlevé la fillette quelques semaines plus tôt, a précisé la procureure de Chalons-en-Champagne (Marne), Ombeline Mahuzier. Ce lundi en fin d'après-midi, les fonctionnaires de la police judiciaire d'Auxerre ont entendu les déflagrations, et découvert la femme de 47 ans et la fillette de 9 ans, mortellement atteintes à la tête.

Âgé de 47 ans, l'homme présent sur les lieux a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Une enquête pour homicide sur conjoint et homicide sur mineur de 15 ans a été ouverte et confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Reims.

Selon les premiers éléments, la famille s'était manifestement réfugiée dans la caravane installée non loin de la route, où les conditions d'hygiène étaient déplorables, a-t-on précisé du côté du parquet d'Auxerre. La petite fille avait été placée auprès des services de l'enfance. Et ce, avant que ses parents ne l'enlève, il y a quelques semaines, déclenchant l'ouverture d'une enquête confiée à la police judiciaire par le même parquet.