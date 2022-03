Roubaix : accusé de violences conjugales, un homme soupçonné de féminicide

Le corps d'une quinquagénaire a été retrouvé, à son domicile, aux alentours de deux heures du matin mardi 29 mars par un équipage de police secours de Roubaix. La femme gisait dans une mare de sang. La victime présentait de nombreuses plaies, probablement causées par une arme blanche.

La victime avait porté plainte en février dernier contre son mari pour des violences conjugales, rapporte Le Parisien. Ce dernier, âgé de 55 ans, avait été interpellé quelques heures plus tôt pour des soupçons de violences commises, non pas sur sa femme, mais sur l’une des deux filles du couple. La jeune femme de 17 ans affirme aux policiers avoir été étranglée pour être rentrée trop tard au goût de son géniteur.

À ce moment-là, les policiers ne retrouvent pas le corps de la mère et retournent au domicile près d'une demi-heure plus tard après un appel d'une des filles de la famille. Lors de la plainte initiale de la quinquagénaire, des auditions avaient été effectuées par la police et le parquet de Lille avait prononcé une composition pénale.