On en sait plus sur cette famille française qui a sauté par la fenêtre de son appartement à Montreux en Suisse, le 24 mars dernier. Celle-ci avait peu de contacts avec le milieu extérieur, et ce, depuis l'explosion de la pandémie de coronavirus. Dans une dérive survivaliste, il y avait des réserves de nourriture partout dans l'appartement.

Le couple de parents, aux parcours brillants, était issu d'une famille d'intellectuels. Le père, originaire de Marseille, était diplômé de l'École Polytechnique. Il aurait travaillé dans plusieurs ministères avant de tout plaquer et partir en Suisse pour se lancer dans la billetterie en ligne. Sa femme et la sœur de celle-ci ont fréquenté le très prestigieux lycée Henri-IV à Paris avant de devenir dentiste pour l'une et ophtalmologue pour l'autre. Elles seraient les petites-filles d'un célèbre écrivain kabyle algérien assassiné par l'Organisation de l'armée secrète (OAS).

Interrogé par le journal suisse Le Temps, un ancien proche de la famille l'a décrit comme "fermée", mais sans rien qui puisse laisser penser à un passage à l'acte. Un élément intrigue encore les enquêteurs. Une inscription religieuse, peut-être évangélique, placardée sur la porte de l'appartement.

Ukraine - À la suite des négociations en Turquie, le président ukrainien a salué des signaux "positifs" tandis que Moscou parle de "progrès substantiels". Une réaction ouvrant la voie à une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine.

Présidentielle 2022 - Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) a détaillé sa vision de la situation économique de la France à 11 jours du premier tour de l'élection présidentielle ce mercredi sur RTL. Il propose de limiter les plus hauts salaires à cinq fois le salaire minimum (SMIC).

Présidentielle 2022 - Plusieurs candidats à l'Élysée seront aujourd'hui à Besançon pour échanger avec des agriculteurs au congrès annuel de la FNSEA.