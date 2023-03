Lyon : des squatteurs font condamner la propriétaire d'un immeuble

Il y a deux ans et demi, Anne Gagneux achète à Lyon un immeuble à rénover. Mais pendant 18 mois, des squatteurs prennent possession des lieux et saccagent le bâtiment. Aujourd’hui expulsés, ces derniers ont fait condamner la propriétaire.



En janvier, la propriétaire récupère son bien, après que les squatteurs ont quitté les lieux. Elle en profite pour emmurer l'entrée, bloquant ainsi l'accès à la résidence. Les travaux à prévoir sont conséquents : "Quand le squat s’est libéré et qu’on a pu se rendre compte des dégâts intérieur, c’est assez violent, explique Anne Gagneux sur TF1. Des murs porteurs ont été entièrement cassés et la structure de l’immeuble est complètement à revoir".

S'ils étaient une vingtaine au départ à occuper les lieux, seuls les deux derniers squatteurs, un serrurier et une professeure des écoles, ont saisi la justice. Jugeant qu'ils avaient été expulsés trop tôt, ils réclamaient le retour dans le logement, sa remise en état ainsi que 5.000 euros de dommages et intérêts.

Les squatteurs indemnisés mais pas relogés

Ce mardi 14 mars, le tribunal de Lyon a rendu son verdict : Anne Gagneux n'a pas respecté la trêve hivernale - dont la date butoir est fixée au 31 mars - et a donc été condamnée à verser 2.000 euros de dommages et intérêts.

Elle doit également payer les 1.000 euros d'aide juridictionnelle aux deux plaignants. Toutefois, la demande de ces derniers à réintégrer les lieux n'a pas abouti, comme le rapporte Le Progrès.

De son côté, la propriétaire de l'immeuble réclamait 512.000 euros afin de remettre son bien en état et attaquait les squatteurs pour "procédure abusive". Sa demande a été déboutée.

