Lorient : une collision entre deux voitures fait six blessés

publié le 19/09/2020 à 20:42

A Lorient, dans le Morbihan, vers 2h30 du matin ce samedi 19 septembre, deux voitures se sont violemment percutés. Chaque véhicule avait trois personnes à son bord, elles ont toutes été hospitalisées.

D'après Ouest France, il s'agissait, à l'origine, d'une course poursuite. Le premier véhicule tentait d'échapper, au second, un véhicule de la brigade anti-criminalité de Lorient. Tentant de fuir, la voiture a violemment percuté le véhicule de police. Selon le syndicat SGP FO Police Morbihan, "le conducteur du véhicule refusant le contrôle aurait délibérément percuté le véhicule de police".

Tout de suite après l'accident, de nombreux secours sont arrivés sur place. Le nombre important de victimes, six, a poussé les pompiers à déclencher le plan nombreuses victimes. Toutes les victimes ont été transportées à l'hôpital, et les trois suspects ont été interpellés. Deux des trois policiers sont grièvement blessés.



Le maire de Lorient, Fabrice Loher, a exprimé, dans un communiqué, ce samedi après-midi, son "émotion suite à ce drame. Je rappelle mon plein et entier soutien à l’ensemble des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien dans leur difficile mission d’ordre public contre les incivilités, la délinquance et le trafic de stupéfiants".