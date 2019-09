et AFP

publié le 15/09/2019 à 21:45

Le parquet du Gers a saisi l'IGPN, dimanche 15 septembre, pour enquêter sur l'usage d'une arme à feu par un policier lors d'une course poursuite, au terme de laquelle un jeune de 17 ans est mort, dans des circonstances non élucidées.

Une patrouille de police avec trois fonctionnaire remarque une Peugeot bleue qui semble être volée et qui refuse d'obtempérer, vendredi 13 septembre, selon le récit de la procureure du Gers, Charlotte Beluet. Les policiers perdent la trace de la voiture avant de la voir arriver à très vive allure sur un chemin.

C'est alors qu'ils positionnent leur véhicule de travers avec les signaux lumineux actionnés. Le véhicule poursuit sa lancée vers le policier passager qui a sorti son arme et effectué les sommations réglementaire sans effet. C'est alors qu'il s'est "retrouvé contraint de tirer en situation de déséquilibre, se jetant en même temps sur le bas-côté de la route pour ne pas être percuté", poursuit la procureure.

Le passager de 17 ans décédé

C'est alors que la Peugeot poursuit sa route sur environ 800 mètres, croisant une patrouille de gendarmerie contrainte de se mettre de côté pour éviter une collision. Rapidement, la voiture quitte le chemin et termine sa course dans un champ.

Le conducteur et le passager arrière sont blessés, tandis que le passager avant, âgé de 17 ans et d'origine géorgienne, décède. "L'examen de corps qui a été effectué sur place sans médecin légiste n'a pas permis de déterminer les causes de la mort", indique la procureure, selon qui une autopsie aura lieu lundi 16 septembre.

Le conducteur du véhicule, connu des services de police et âgé de 20 ans, a été placé en garde à vue. Une enquête a été confiée au SRPJ de Toulouse pour tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'ordre public.

Dans le quartier du Grand Garros à Auch, où résidaient deux des occupants du véhicule, des violences - incendie de voitures et de containers à ordures, dégradation de mobilier urbain - se sont produites depuis l'accident.

"Un dispositif exceptionnel de 140 personnels de sécurité publique et civile a été mis en place et mobilisé durant toute la nuit de samedi à dimanche 15 septembre. L'intervention coordonnée de la police et de la gendarmerie a permis de faire cesser les violences", a ajouté la même source.