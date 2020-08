Morbihan : un homme de 41 ans disparu depuis deux semaines

publié le 23/08/2020 à 16:53

Jean-Sébastien Drouin, qui habite à Quimper ou dans la commune voisine de Plonéis, dans le Finistère, n’a plus donné signe de vie depuis le samedi 8 août. Cet homme de 41 ans a été aperçu pour la dernière fois à proximité du domicile de sa belle-mère, dans la commune du Croisty, dans le Morbihan.



La gendarmerie du Morbihan a lancé un appel à témoin samedi 22 août pour retrouver cet homme mesurant environ 1,75 m, de type européen selon l’avis de recherche diffusé et repris notamment par le site actu.fr. Il a les yeux bleus et des cheveux courts, de couleur poivre et sel. Au moment de sa disparition, il arborait une barbe de quelques jours, et portait un jean et un t-shirt noir avec un liseré vert.

Toute personne détenant des informations est invitée à contacter le 17 ou la communauté de brigades de gendarmerie de Pontivy au 02 97 25 00 75.