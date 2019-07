Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

>> "Les voix du crimes" sont avocat(e)s, enquêteur(ice)s, proches de victimes suspects ou coupables. Ces témoins clés se confient au micro de Nathalie Renoux , Amandine Begot , Jacques Pradel et Jean-Alphonse Richard , nos experts en affaires judiciaires. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les affaires criminelles d’aujourd’hui.

Danièle Berthaud, complice malgré elle de son père, l’ennemi public numéro 1

PODCAST - Octobre 1961, André Berthaud, est l'homme le plus recherché de France. Il a kidnappé une fillette de huit ans et est poursuivi par tous les services de police du pays. Soixante ans plus tard, sa fille Danièle Berthaud, nous raconte comment son père l’a contrainte à se rendre complice de son crime.

