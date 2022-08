Dans les Vosges, la sécheresse semble monter à la tête de certains justiciers autoproclamés. À Gérardmer, cinq propriétaires de jacuzzis ont été victimes d'un perceur en série qui a vidé les bassins en creusant des trous. À chaque fois, le vandale a laissé le même message, accusant les victimes de gaspiller de l'eau.

Sur les images de vidéosurveillance, une silhouette équipée d'un sac à dos, d'une cagoule, de gants et d'une capuche. Dans ses mains, une tournevis électrique qui lui a permis de percer les cinq jacuzzis, notamment celui d'Olivier Robert. "Cela s'est passé de nuit, en laissant un message qui expliquait qu'il fallait boire l'eau, qu'on était des méchants pollueurs et qu'il fallait donc forcément nous punir", raconte-t-il.

"Il a d'ailleurs mis du coeur à l'ouvrage parce que certaines cuves étaient en bois et il a fallu percer une dizaine de centimètres", poursuit le propriétaire, selon qui "au moins deux" des jacuzzis étaient vides au moment où ils ont été sabotés et qui dénonce un "acte gratuit et malveillant". Des plaintes ont été déposés.

Comme la gendarmerie, le maire de la commune privilégie la piste locale. "Il peut y avoir des Gérômois qui sont excédés par certains types de locations sur notre territoire et qui pour certains vont jusqu'à dire non au tourisme", explique ainsi Stessy Speissmann. Pour lui : "au vu de la difficulté de la ressource en eau cette année, c'est l'étincelle qui a fait rejaillir les choses".

La liste des dégradations s'est par la suite allongée, notamment contre des biens de certains élus. Ces derniers ne souhaitent pas en dire plus, afin de laisser à l'enquête toutes les chances d'aboutir.

