Un peu de répit pour les pompiers en Gironde : le gigantesque incendie de Landiras ne progresse plus. La préfecture a par ailleurs décidé de rouvrir l'autoroute A63, qui relie Bordeaux à l'Espagne. Au total, plus d'un millier de pompiers, qui luttent contre les flammes depuis mardi après-midi, restent mobilisés ce samedi 13 août. Des soldats du feu qui peuvent compter sur le soutien matériel des riverains.

À Hostens, les pompiers reviennent du brasier le visage noirci. Ces derniers travaillent sous plus de 40 degrés, alors les résidents tentent de les soulager. "Ils sont fatigués, tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre, mais on fera tout notre possible pour les aider", assure Romain. Dans la salle des fêtes de la commune, Laurence prépare des sandwichs et récolte assez de dons de sucreries et de sodas pour tenir la journée. "Sur ce site, on prend soin d'eux, non seulement pour les restaurer, mais aussi les réconforter", explique-t-elle.

Sur les murs, des feuilles indiquent la possibilité d'ateliers de réflexologie et de massage. "Quand il y a des petits soins à faire sur les pompiers, je n'hésite pas à y aller. Ils sont là pour nous, nous sommes là pour eux", indique Lili. "Des kinés se regroupent pour essayer de les détendre un peu et essayer de faire en sorte qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions, que le moindre petit bobo soit soulagé pour qu'ils puissent avancer", poursuit la jeune femme. Cela fait maintenant un mois jour pour jour que les pompiers se relayent sur la zone.

À écouter également dans ce journal

