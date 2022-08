15 août : face aux risques d'incendies, Darmanin demande aux préfets "d'être vigilants" face aux feux d'artifices

C'était déjà le cas pour le 14 juillet dernier, lors de la "première vague" des incendies en France.

Gérald Darmanin a demandé vendredi aux préfets "d'être particulièrement vigilants" voire d'annuler les traditionnels feux d'artifices du 15 août en raison de "risques accrus d'incendies" alors que la France est confrontée à plusieurs feux de grande ampleur attisés par une sécheresse historique.

"Je vous demande d'examiner, en lien étroit avec les maires concernés, l'opportunité de maintenir ces manifestations et de prendre, si nécessaire, à votre niveau une mesure administrative d'interdiction de ces évènements", écrit le ministre de l'Intérieur dans un télégramme consulté par l'AFP.

Les préfets doivent veiller à ce que les maires observent "une application stricte des dispositions réglementaires" encadrant les feux d'artifice, notamment "les conditions climatiques et météorologiques", le "choix du site", les "distances de sécurité" et la "mobilisation de moyens humains et techniques adaptés".

Un nombre déjà important de préfectures, comme la Gironde, l'Ardèche, l'Ille-et-Vilaine ou le Morbihan, ont déjà pris des arrêtés d'interdiction d'usage des feux d'artifice.

