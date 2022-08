Incendies : les enquêteurs sur les traces des départs de feux

Pour trouver l'origine des feux, les enquêteurs des cellules RCCI, pour Recherche des causes et circonstances d'un incendie, mènent un véritable travail de fourmis. Ces cellules spéciales, composées de pompiers, d'experts gendarmes et de forestiers, se rendent ainsi sur la zone de départ d'un sinistre pour observer les arbres, les sols et les pierres. Cela leur permet de déterminer le sens de propagation des flammes et de remonter à leur éclosion.

"Dès qu'il va se déplacer, le feu va marquer, d'une façon ou d'une autre, les troncs d'arbres ou certains objets au niveau du sol", explique l'adjudant-chef Christophe Peigne, responsable de la RCCI du Var. Un travail d'archéologue débute alors : les enquêteurs époussettent les indices à l'aide de pinceaux et prélèvent les éléments suspects. "Le but va être de rechercher tout ce qui peut être en être la cause ou éventuellement l'activité humaine", détaille-t-il. Mégots ou encore résidus de carburant, tout est ensuite envoyé en laboratoire pour des analyses, à la recherche d'une éventuelle trace ADN.



Ces cellules existent dans les départements traditionnellement exposés aux feux. Néanmoins, cette année, les experts en incendie sont envoyés un peu partout en France. Des enquêteurs bretons réclament par ailleurs d'être formés à ces techniques d'investigation, en prévision des prochaines années.

Incendie en Gironde - 361 pompiers de toute l'Europe vont être déployés pour soutenir les soldats français, dont 64 Allemands arrivés jeudi et 146 Polonais ce vendredi 12 août.

Disparition - Le dessinateur du Petit Nicolas, Jean-Jacques Sempé, est décédé jeudi 11 août à l'âge de 89 ans.

Emploi - Le taux de chômage s'établit à 7,4% au deuxième semestre 2022, en légère augmentation par rapport au premier, selon les chiffres dévoilés vendredi 12 août par l'INSEE.

