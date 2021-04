publié le 14/04/2021 à 09:15

Le procès d'un homme en Indre-et-Loire. Lassé de devoir attendre la maison qu'il avait acheté en viager, il est soupçonné d'avoir tué son occupante, une vieille dame de 90 ans. Le mode opératoire est pour le moins surprenant, elle a été étouffée par des madeleines.

Selon le procureur de la République de Tours, la victime n'a pas ingéré toute seule ces madeleines. "C'est une personne qui sciemment a prémédité son geste", affirme Grégoire Dulin. Et ce dans un but qui serait purement économique : acquérir le bien de la nonagénaire et mener une autre opération immobilière.

L'ancien pompier ne serait pas un ignorant. "Il savait qu'une personne de 92 ans ne pouvait pas absorber et manger les gâteaux qu'on lui a proposé, en l'occurrence une madeleine, de cette façon-là. Et que cette madeleine risquait effectivement d'entrainer la mort si elle l'ingurgitait de cette façon-là", assure le procureur.

"Il prenait soin de cette femme"

L'avocat de l'accusé est lui, au contraire, persuadé qu'il est innocent. "Il explique qu'il prenait simplement soin de cette femme en lui apportant de temps en temps des viennoiseries, des pâtisseries, des choses comme ça. On sent chez cette homme qu'il est a mi-chemin entre l'abattement et l'envie de hurler", déclare Me Abed Bendjador.

L'avocat estime que toutes les investigations n'ont pas été menées. "J'étais allé un peu loin dans ma stratégie de défense en demandant certains actes au juge d'instruction pour vérifier s'il y avait pas pu avoir concertation ou pression sur le personnel de cet Ehpad et ces demandes-là m'ont été refusées. Elles me semblaient légitimes. On verra tout ça à la Cour d'assises", assure l'avocat. La Cour d'assises qui devra décider de sa culpabilité en décembre prochain.

