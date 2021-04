Alerte enlèvement : on vous explique comment fonctionne ce dispositif

publié le 13/04/2021 à 22:04

Une nouvelle fois, ce mardi 13 avril, le plan alerte enlèvement a été déclenché. L'alerte a été diffusée dans la soirée pour signaler l’enlèvement de Mia Montemaggi, une petite fille âgée de 8 ans, enlevée aux Poulières par trois hommes. La petite fille pourrait être accompagnée de sa mère, qui n’a pas le droit de la voir seule.



Mia Montemaggi est de type européen, mesurant 1m30, yeux bruns, cheveux longs et bruns avec une frange, porteuse de petites boucles d'oreilles en or avec un dessin rouge, habillée d'un pantalon noir, d’un t-shirt, d’un gilet gris zippé avec des points dorés, d’une doudoune blanche avec des pois noirs et doublure en fourrure blanche, a été enlevée vers 11h30 ce mardi 13 avril, par trois hommes, de type européen, deux âgés entre 25 et 35 ans, dont l’un serait porteur d’un tatouage en forme de croix au niveau du cou, et un troisième âgé de 45 à 50 ans.

En quoi consiste le lancement de l'alerte ?

En France, le plan "Alerte enlèvement" a été déclenché officiellement pour la première fois le 9 juillet 2006 après la disparition de deux sœurs, Emeline et Mélissa, 8 et 10 ans, en Maine-et-Loire. Cette affaire s'était révélée être une alerte sans objet, les deux fillettes ayant regagné leur domicile une quinzaine d'heures après leur disparition.

Il consiste à lancer, en cas de rapt d'enfant mineur, une alerte massive via une cinquantaine de canaux de diffusion. Les panneaux d'affichage urbain, les panneaux dans les gares et sur les autoroutes mais également les radios, télévisions, sites internet et les bornes de la Française des jeux qui sont ainsi réquisitionnés pour diffuser des messages d'alerte à intervalle régulier. Des mesures rares qui se distinguent totalement des simples appels à témoins souvent cantonnés à un département ou une région.

Qui décide de son activation ?

Pour que l'alerte soit déclenchée par le procureur de la République, plusieurs conditions doivent être réunies. Il doit absolument s'agir "d'un enlèvement avéré et non d'une disparition, même inquiétante", la victime doit être mineure, "la vie ou l'intégrité physique de l'enfant est en danger", "le procureur dispose d’informations dont la diffusion peut permettre la localisation de l’enfant et/ou de son ravisseur", stipule le site alerte-enlevement.gouv.fr.

Et même si ces critères sont respectés, le magistrat peut refuser de déclencher le dispositif, s'il estime que sa diffusion peut mettre en danger la vie de la victime. Dans tous les cas où cela est possible, l’accord des parents doit être sollicité préalablement au déclenchement du plan Alerte Enlèvement. Si le procureur décide de diffuser l'alerte, le message est écrit par le magistrat lui-même, en étroite collaboration avec les enquêteurs.

Quel format pour l'alerte ?

Le message d'alerte est fourni par les autorités et ne peut en aucun cas être modifié par les diffuseurs. Concernant la présentation, la charte graphique rouge et le signal sonore qui le précède permettent de l'identifier immédiatement. Son contenu repose sur un format court avec le prénom de la victime, sa photo, le jour et l'heure de son enlèvement et d'éventuels détails permettant de retrouver l'enfant ou le suspect. Les témoins sont incités à appeler le numéro spécial mis en place par les autorités, le 197.