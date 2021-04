et AFP

publié le 14/04/2021 à 02:14

La conseillère régionale bretonne Catherine Blein, exclue du Rassemblement National, a été condamnée mardi 13 avril en appel à 1.500 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité pour apologie du terrorisme, à la suite de l'attentat de Christchurch survenu le 15 mars 2019, en Nouvelle-Zélande. Peu après les attaques contre deux mosquées de Christchurch perpétrées par l'extrémiste de droite australien Brenton Tarrant, qui avaient fait 51 morts et une vingtaine de blessés graves, Catherine Blein avait twitté : "Tuerie en New Zeeland : Oeil pour Oeil...".

Selon l'arrêt consulté par l'AFP, la cour d'appel de Rennes a estimé que ces propos étaient "particulièrement graves en ce qu'ils entretiennent un sentiment de haine, ne témoignent d'aucun recul sur le recours à la violence et pourraient inciter certains esprits faibles à y recourir aisément". A l'époque, le groupe Rassemblement national du conseil régional de Bretagne, avait condamné "avec la plus grande fermeté" les propos tenus par Mme Blein. Alors qu'elle siégeait chez les non-inscrits, elle avait été exclue du Rassemblement national en mai 2017 pour avoir tenu des propos homophobes et islamophobes sur les réseaux sociaux.