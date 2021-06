Affaire Mila : l'un de ses 13 cyberharceleurs confie ses regrets

Photo de Mila et de son avocat Richard Malka prise le 3 juin 2021 à Paris. (Illustration)

Le parquet a requis une relaxe et des peines allant jusqu'à 6 mois de prison avec sursis contre les 13 jeunes gens jugés pour cyberharcèlement depuis le 3 juin à Paris, envers Mila, âgée de 18 ans. Parmi eux, Enzo est le seul à avoir présenté ses excuses à la jeune femme et ce procès lui a appris plusieurs choses notamment sur l'utilisation des réseaux sociaux.

Le jeune homme explique que "l'anonymat derrière les réseaux n'existe pas et qu'il n'y a pas à menacer telle ou telle personne juste parce qu'ils se sont exprimés par rapport à une religion ou par rapport à autre chose". Il a notamment indiqué qu'il ne laisserait plus d'insultes passer sur les réseaux sociaux : "Avant de poster ou partager un commentaire, il faut réfléchir. Je vais rentrer tranquillement chez moi et j'espère que Mila reprendra une vie normale".

À écouter également dans ce journal

Jura - Les salariés de la fonderie MBF sont en détresse. Le tribunal de commerce à prononcé la liquidation mardi 22 juin et n'a pas retenu l'offre de reprise. 270 salariés n'ont plus d'emploi.

Intempéries - Les recherches vont reprendre ce mercredi matin à Beauvais dans l'Oise pour tenter de retrouver le lycéen de 17 ans porté disparu depuis le mardi 22 juin après un violent orage. Le jeune homme venait de passer le grand oral du Bac.

Gouvernement - Le Conseil d'État suspend la réforme de l'assurance chômage qui devrait entrer en vigueur au 1er juillet. Mais la ministre du Travail évoque un simple contretemps.