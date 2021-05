publié le 10/05/2021 à 13:47

Peu à peu les restrictions sanitaires s'allègent en France. Le mercredi 19 mai, le couvre-feu sera prolongé jusqu'à 21h et les terrasses des bars et restaurants pourront accueillir à nouveau du public.

"On a donné un avis, le Conseil scientifique, pour dire qu'on aspire tous à cette levée progressive des mesures de restrictions collectives", affirme Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique, invité sur RTL. Mais cet allègement doit être pris avec précaution, "ça nous engage, dans nos comportements individuels, à être très vigilants, le virus est toujours là (…) c'est le moment ou jamais de renforcer encore plus nos protections individuelles", souligne le chef du pôle gériatrique du CHU de Nice.

Davantage de vigilance, pour pallier l'absence d'immunité collective comme aux États-Unis où les autorités pensent qu'elles ne l'atteindront jamais à cause des variants et des réticences aux vaccins. "Avec des variants qui sont plus contagieux, atteindre l'immunité collective c'est avoir 75% à 80% de la population totale vaccinée ou immunisée naturellement", explique Olivier Guérin avant d'ajouter que "le pari de l’immunité collective est difficile à gagner".