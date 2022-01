Françoise, 73 ans sortait son chien jeudi 20 janvier vers 22 heures dans les rues de Toulouse quand elle a été violemment agressée par un homme déjà connu de la justice. Atteint de schizophrénie, il venait de s'échapper de l'hôpital où il est interné depuis qu'il a tué un nonagénaire en 2013. On le surnomme "le cannibale des Pyrénées", ou "le cannibale de Nouilhan".

Au micro de RTL, elle racontait ce jeudi son agression : "Je sortais pour promener mon chien, j'ai entendu quelqu'un courir. Je me suis retournée et c'était ce type qui arrivait avec un énorme bâton levé. Et là, il a commencé à me tabasser. J'ai hurlé, je me suis protégé la tête, parce qu'il tapait sur la tête, avec les bras", a-t-elle dit. Elle a été rapidement secourue par des voisins, et la police est arrivée juste après.

Le "cannibale de Nouilhan" s'appelle Jérémy Rimbaud. C'est un ancien militaire qui a servi en Afghanistan et qui a été traumatisé. Il a quitté l'armée en 2013 et après quelques jours d'errance autour de son village familiale vers Nouilhan (Hautes-Pyrénées), il aperçoit un vieil homme de 90 ans à sa fenêtre. Il décide de monter et de le massacrer à coups de barre de fer et de lui arracher le cœur et la langue avant de les cuisiner et de les manger.

Dans la foulée, il décide de traverser un champ et tombe face à Jean, un agriculteur. Huit ans après, Jean est bouleversé que quelqu'un d'autre puisse vivre son cauchemar :"Il m'a agressé sur un tracteur avec une barre de fer. Son regard et la façon dont il a procédé, c'était une boule de nerfs. Huit ans après, il veut continuer à tuer, on ne peut pas le récupérer, c'est malheureux, mais il ne changera jamais", a-t-il déploré au micro de RTL.

Plus de 6 heures à errer dans le centre ville de Toulouse

Les circonstances de son évasion de l'hôpital Marchant à Toulouse, où il était interné, sont encore floues. L'administration de l'établissement n'a pas donné le moindre détail. Cet homme était initialement interné à Cadillac en Gironde, dans un centre psychiatrique et les raisons de son transfert dans cet hôpital public sont elles aussi, inconnues.

Reste que l'alerte et la mobilisation des policiers et du personnel a été immédiate, mais il a fallu qu'il agisse de nouveau pour être localisé. Le "cannibale des Pyrénées" a parcouru 7 kilomètres entre temps pour agir et il a erré dans le centre-ville de Toulouse durant près de 6 heures.

