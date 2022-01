Mort de Gaspard Ulliel : les derniers éléments de l'enquête

Deux jours après la mort du comédien Gaspard Ulliel à l'âge de 37 ans à la suite d'un accident de ski, l'autre skieur a été entendu comme témoin par les enquêteurs. L'acteur, décédé au croisement entre deux pistes bleues, ne portait pas de casque et la collision n'aurait pas été particulièrement violente, selon les derniers éléments de l'enquête.

La responsabilité du skieur de nationalité lituanienne, qui est entré en collision avec Gaspard Ulliel, ne semble pas engagée. La vitesse de ce skieur n'était pas excessive au moment de l'impact et si cela avait été le cas, il aurait été rapidement placé en garde à vue. Or, c'est en tant que témoin que ce dernier a été entendu.

Concernant Gaspard Ulliel, il ne serait pas non plus directement responsable de la collision, même s'il a brusquement bifurqué à gauche pour rejoindre des amis. Sa vitesse n'était pas non plus excessive. Le dossier pourrait donc, à terme, être classé mais la procureure d'Albertville nous a précisé ce jeudi qu'elle se laissait encore un peu de temps avant de prendre définitivement position dans cette affaire.