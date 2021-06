Les infos de 8h - Prostitution : le combat d'une mère pour sauver sa fille de 16 ans

Jennifer, une mère de famille, a souhaité prendre la parole pour libérer celle des autres et briser un tabou. Elle vient de sauver sa fille de 16 ans d'un réseau de prostitution en région parisienne. Cela faisait 2 ans que l'adolescente vendait son corps après avoir rencontré un garçon à peine plus âgé qu'elle.

Selon la mère de famille, sa fille "a rencontré cet individu. C'était son premier, il lui a pris sa virginité. C'était son premier amour et de là il a eu une emprise sur elle qui fait qui l'a mise sur le trottoir, il l'a prostituée". Sa fille était obligée de faire un certain nombre de passes tous les jours "plus de 10". Jennifer explique que sa fille avait une dilatation importante et des bleus quand elle l'a emmenée se faire examiner à l'hôpital.

La mère a même pu entrer en contact avec un client, qui ne l'avait pas touchée car il s'était rendu compte qu'elle était mineure et couverte de bleus, "mais il a payé la passe pour ne pas qu'elle se fasse frapper". C'est Jennifer qui a mené sa propre enquête pour apporter des preuves aux policiers. Aujourd'hui, sa fille "va très bien. Elle reprend une seconde générale, elle est épanouie". D'après les associations, entre 6.000 et 10.000 mineurs seraient exploités sexuellement en France.

À écouter également dans ce journal

Économie - Depuis la réouverture des restaurants et magasins, une reprise de la consommation est observée. Pendant la deuxième semaine de juin, les dépenses ont bondi de près de 20% par rapport à la même période il y a deux ans.

Régionales 2021 - Il y a eu près de 67% d'abstention aux premier tour des régionales et des départementales. Le défi du second tour c'est donc la participation : comment pousser les Français vers les urnes ?



Hong Kong - De longues files d'attente se sont formées devant les kiosques pour acheter l'ultime numéro de l'Apple Daily, le dernier quotidien pro-démocratie. Il doit cesser de paraître pour se plier à la loi sur la sécurité nationale. Le siège avait été perquisitionné il y a quelques jours.