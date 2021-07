Prostitution : est-ce encore un sujet tabou en France ?

Alors que beaucoup de sujets délicats se mettent au centre des débats, alors que le monde et la société n'ont de cesse d'évoluer, la prostitution reste-t-elle un sujet tabou ? La France se voile-t-elle la face ?

Comment celles et ceux qui exercent cette activité la vive-t-elle ? Est-ce une oppression ou une profession comme une autre ? Notre pays regarde-t-il la réalité en face ou fait-il montre d'une forme d'hypocrisie ? Faudrait-il rouvrir les maisons closes, interdites dans le pays depuis 1946 ? De nombreuses questions que se posent Flavie Flament et ses invités dans On est fait pour s'entendre ce 22 avril 2021.

Alexine est en direct sur RTL. Elle a 25 ans et vit à Toulouse. "J'ai déposé une annonce sur un site lorsque j'avais 19 ans, je n'avais pas de quoi payer mon loyer à l'époque, je faisais mes études, j'étais en première année de licence d'anglais. J'ai reçu plein de messages d'hommes". La jeune femme voyait cela partout, même avant ses 19 ans. Elle avait intégré cette possibilité de vendre son corps à des hommes contre de l'argent...

Ce n'était pas un plaisir, mais un besoin vital pour payer mon loyer Alexine

Alexine poursuit : "ce n'était pas un plaisir, mais un besoin vital pour payer mon loyer". Aujourd'hui, de nombreux jeunes choisissent par contrainte parfois la voie de la prostitution. Or, depuis une loi parue en 2016, les clients sont pénalisés de 1.500 euros d'amende "si vous êtes déclarés client d'une prostituée", explique Maître Philippe-Henry Honegger. "Cela peut aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement si la prostituée est mineure ou si elle est dans un état de vulnérabilité", souligne-t-il ensuite.

Maître Philippe-Henry Honegger ajoute : "on dit que la prostitution est autorisée, mais en revanche si on est aidé, c'est pénalisé, tout comme si quelqu'un nous aide à le faire, c'est complètement paradoxal. Les clients sont pénalisés et vous n'avez pas le droit de le faire dans un autre cadre que les maisons closes ; c'est absurde", insiste-t-il.

Juridiquement mais aussi socialement, les prostitués se retrouvent dans un cadre très difficile. S'ajoute à cela une véritable précarité liée à leur situation.

Invités

- Virginie Girod, docteur en histoire, spécialiste des femmes et de la sexualité. Auteur de '' Les femmes et le sexe dans la Rome antique '' chez Tallandier.

Les femmes et le sexe dans la Rome antique Crédit :

- Patricia Herszman, coach de vie, auteur de '' Call-Girl du tout Paris '' aux éditions du Nouveau Monde.

Call girl du Tout Paris Crédit :



- Maître Philippe-Henry Honegger, avocat pénaliste au cabinet " Ruben & associés ".